Venezuela

A Assembleia Constituinte anulou na quarta-feira um decreto, aprovado por aquele organismo em 2017, que obrigava os partidos a um processo de reinscrição para participar nas próximas eleições venezuelanas.

A anulação teve lugar durante uma sessão em que Assembleia Constituinte (AC) - composta por simpatizantes do regime - aprovou ainda um acordo que ratifica a nomeação, pelo Supremo Tribunal de Justiça, de novas autoridades para o Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

"A fim de promover a maior participação do povo nas eleições para eleger deputados à Assembleia Nacional (AN) para o período 2021-2025 e facilitar o registo das candidaturas perante o CNE, deixa de se aplicar o decreto constituinte para a participação em processos eleitorais (...), ficando as organizações com fins políticos isentas dos recursos e processos estabelecidos perante o sistema de justiça", explica-se no texto do acordo aprovado.