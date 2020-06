Actualidade

O prazo dado pelo Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, para ultrapassar o impasse político existente no país termina hoje, mas o chefe de Estado admitiu esperar pela sessão parlamentar, no final do mês, antes de dissolver o parlamento.

O prazo inicial para formar um Governo com base nos resultados das eleições legislativas de 2019, ganhas pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), foi dado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) em abril e terminou a 22 de maio.

O Presidente guineense estendeu depois o prazo até 18 de junho, admitindo dissolver o parlamento caso não houvesse um entendimento, e dando as rédeas para ultrapassar a situação ao presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, que acabou por remeter o assunto para a plenária.