Venezuela

As autoridades venezuelanas detiveram um homem, conhecido como "o monstro do bairro Bolívar", que terá violado pelo menos uma centena de adolescentes em Maracaíbo, estado de Zúlia, 700 quilómetros a oeste de Caracas.

A detenção de Gerardo Enrique Taborda Olivares, de 50 anos, foi confirmada na quarta-feira aos jornalistas pelo secretário de Governo do estado de Táchira, Lisando Cabello, que precisou que os abusos sexuais teriam começado há 11 anos e mais intensamente nos últimos três anos.

As vítimas do alegado violador em série, conhecido igualmente pelo cognome "Papa Negra", têm idades entre os 13 e os 17 anos, segundo a mesma fonte. A maioria são do sexo masculino.