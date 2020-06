Actualidade

O São João na Figueira da Foz será celebrado, este ano, sem bailes ou marchas populares, mas com um palco ambulante e espetáculos simultâneos de fogo-de-artifício em seis praias, disse à agência Lusa fonte municipal.

Na informação disponibilizada, o gabinete da presidência daquela autarquia do litoral do distrito de Coimbra esclarece que a anunciada animação itinerante, a cargo do Duo Sanpedro, irá acontecer na noite de São João, terça-feira, a partir das 21:30, numa viatura adaptada para o efeito.

"Trata-se de um palco móvel, preparado para realizar pequenos concertos em formato de desfile, o que nos permite circular, a uma velocidade muito reduzida, nas artérias mais estreitas da cidade, como por exemplo em São João do Vale [na zona antiga] e no centro do Bairro Novo", a zona turística junto ao Casino, explicou.