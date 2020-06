Actualidade

A distribuidora NOS Audiovisuais vai estrear, entre julho e novembro, pelo menos uma dezena de filmes portugueses, entre os quais "Surdina", "Golpe de Sol" e "O Ano da Morte de Ricardo Reis", foi hoje anunciado.

O plano de estreias é divulgado numa altura em que a rede de exibição comercial de cinema está ainda 'a meio gás', já que as três maiores exibidoras - NOS Lusomundo Cinemas, Cineplace e NLC - ainda não reabriram as salas, embora o pudessem ter feito desde 01 de junho, depois de levantadas as restrições por causa da covid-19.

Assumindo que em julho a maioria das salas de cinema já estarão reabertas, a NOS Audiovisuais retoma o calendário de estreias de cinema português, até porque "há espaço para existirem outros filmes nos cinemas mais comerciais" e, nesta altura, "não há ainda grandes 'blockbusters'", disse à agência Lusa o diretor de marketing, Saul Rafael.