Covid-19

O diretor do África CDC, Jonh Nkegasong, disse hoje que a dexametasona não é a "bala de prata" contra a covid-19, mas sublinhou que é um medicamento barato, disponível em África e cuja segurança já foi testada.

"A dexametasona não é um medicamento novo, o que significa que já passou por estudos anteriores relacionados com a sua segurança para os doentes e isso é muito bom", disse.

O diretor do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União África (África CDC) falava hoje durante a conferência de imprensa semanal sobre a evolução da pandemia no continente africano quando questionado sobre o estudo, divulgado esta semana pelo Reino Unido, e que revelou efeitos positivos deste esteroide em doentes com covid-19.