Covid-19

O uso de máscaras é obrigatório, a partir de hoje, nas três maiores cidades turcas - Istambul, Ancara e Bursa -, onde vivem 23 milhões de pessoas, anunciaram as autoridades regionais dessas cidades.

A Turquia está na fase de normalização do processo de confinamento adotado no âmbito da pandemia da covid-19, registando menos de 20 mortes diárias há 10 dias e com grande parte das atividades profissionais e sociais já restauradas.

No entanto, o medo de um novo surto levou as autoridades de várias províncias a impor o uso obrigatório da máscara, mesmo em espaços abertos.