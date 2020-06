Actualidade

O Presidente do Burundi, Evariste Ndayishimiye, tomou hoje posse, dois meses antes do previsto, após a morte súbita do seu antecessor, recebendo um país dividido, isolado, empobrecido e afetado pela pandemia de covid-19.

"Perante Deus todo-poderoso, perante o povo burundês, único detentor da soberania nacional, eu, Evariste Ndayishimiye, Presidente da República do Burundi, juro fidelidade à Carta de Unidade Nacional, à Constituição da República do Burundi e à lei", disse o chefe de Estado, 52 anos, ao prestar juramento num estádio em Gitega, a capital administrativa do país.

A cerimónia decorreu sem a presença de qualquer chefe de Estado, e com o pedido expresso para as pessoas chegarem cedo e passarem pelas medidas de saneamento, como tirar a temperatura e lavar as mãos.