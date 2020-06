Actualidade

A Alemanha acusou hoje as autoridades russas de terem ordenado o assassínio de um homem georgiano de origem chechena em 2019, em Berlim, e ameaçou adotar novas sanções, anunciou o Ministério Público federal alemão.

"Em data desconhecida, anterior a 18 de julho de 2019, as autoridades do Governo da Federação Russa ordenaram que o (suspeito) matasse o cidadão georgiano de origem chechena Tornike K", afirmou a procuradoria-geral alemã, em comunicado hoje divulgado.

De acordo com a mesma fonte, o suspeito do crime é um russo que entrou na Alemanha sob identidade falsa e que foi preso depois do homicídio.