A Comissão Europeia aprovou hoje um investimento de 83 milhões de euros para apoiar a construção da circular do metro de Lisboa, com prolongamento das linhas Amarela e Verde, projeto que deverá estar concluído em 2024.

"A Comissão Europeia aprovou hoje um investimento de 83 milhões de euros do Fundo de Coesão para melhorar a rede de metropolitano em Lisboa", anuncia o executivo comunitário, referindo que "o projeto irá melhorar a ligação, eficiência e segurança das linhas de metro".

De acordo com Bruxelas, a nova linha circular "irá ligar melhor a linha Amarela de Lisboa, que serve a zona com maior densidade de emprego, com a linha Verde", numa obra que, "uma vez concluída, [...] reduzirá os estrangulamentos e os tempos de viagem na área metropolitana da capital portuguesa".