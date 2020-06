Actualidade

A Beira Baixa está a lançar a campanha turística em que apresenta o território como uma alternativa para passar férias de verão "clean and safe", anunciou a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB).

Com o lema "Beira Baixa - Chegou a Hora!", a campanha turística aposta na promoção das praias fluviais e zonas balneares, nos percursos pedestres, experiências na natureza e visitas às aldeias pitorescas da região, com a mensagem de que região está preparada para receber os turistas com "segurança, confiança e tranquilidade".

"Em tempos como este, percebemos que é agora ou nunca! É preciso aproveitar a vida e criar novas memórias. E a hora chegou! Neste verão, a Beira Baixa é a alternativa real para fugir dos engarrafamentos, do cheiro a gasóleo queimado, dos semáforos da praia. Um lugar onde a natureza e o homem se uniram para nos dar o paraíso. A Beira Baixa é a escolha acertada porque tem todas as condições para umas férias de sonho em segurança e em comunhão com a natureza", refere a CIMBB.