Actualidade

O poeta e ensaísta Fernando Guimarães venceu hoje o Grande Prémio de Poesia Maria Amália Vaz de Carvalho da Associação Portuguesa de Escritores (APE), pelo seu livro "Junto à Pedra", publicado no ano passado pela Afrontamento, foi hoje anunciado.

O júri, constituído por Carina Infante do Carmo, José Manuel de Vasconcelos e Rita Patrício, decidiu atribuir o prémio por unanimidade, considerando tratar-se de "uma obra de composição equilibrada e orgânica, com ressonâncias maioritariamente clássicas e uma sólida meditação de índole filosófica, fundada no diálogo com a tradição artística ocidental".

O Grande Prémio de Poesia Maria Amália Vaz de Carvalho, instituído pela Associação Portuguesa de Escritores com o patrocínio da Câmara Municipal de Loures, galardoa anualmente uma obra de poesia, em português e de autor português, publicada integralmente e em primeira edição - no ano de 2019.