Afeganistão

Pelo menos nove adolescentes foram mortos quando uma bomba explodiu numa escola confessional muçulmana no norte do Afeganistão, disseram as autoridades.

A explosão, que também feriu seis pessoas, "foi provocada por uma bomba de argamassa que foi transportada para o interior de uma madrassa (escolas confessionais muçulmanas, também conhecidas como escolas corânicas)", disse Khalil Asir, porta-voz da polícia na província de Takhar, acrescentando que os nove mortos eram quase todos menores.

"Estamos a investigar o caso, para entender como e por que a bomba estava dentro do prédio", informou Asir, que inicialmente tinha reportado apenas a existência de sete mortos.