Actualidade

A poeta e ensaísta canadiana Anne Carson foi distinguida hoje, em Oviedo, Espanha, com o Prémio Princesa das Astúrias para as Letras 2020, tendo o júri considerado a autora um dos "mais destacados escritores do presente".

O júri do prémio sublinha que Anne Carson "atingiu níveis de intensidade intelectual e solvência que a colocam entre os mais destacados escritores" da atualidade.

Os membros do júri destacam igualmente que, a partir do estudo do mundo greco-latino, a premiada "construiu uma poética inovadora onde a vitalidade do grande pensamento clássico funciona como se se tratasse de um mapa que convida a esclarecer as complexidades do momento presente".