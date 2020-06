Actualidade

O Parlamento Europeu aprovou hoje novas regras para fomentar investimentos 'verdes' na União Europeia (UE), naquela que é a primeira "lista ecológica" do mundo, baseada num sistema de classificação das atividades económicas sustentáveis.

"Este é o primeiro sistema de classificação comum - taxonomia -, a nível da UE e a nível mundial, que estabelece uma definição de atividades económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental", destaca a assembleia europeia em comunicado.

Em causa está um aval por maioria dos eurodeputados, reunidos em sessão plenária em Bruxelas, a um regulamento acordado com os governos nacionais (representados ao nível do Conselho da UE) que estabelece um quadro geral para o que pode ser classificado como "atividade económica sustentável do ponto de vista ambiental".