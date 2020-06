Actualidade

Os líderes dos principais grupos políticos do Parlamento Europeu advertiram hoje o Conselho Europeu que se opõem a um plano de recuperação que contemple menos de 500 mil milhões de euros em subvenções, como propôs a Comissão.

Numa carta dirigida aos chefes de Estado e de Governo dos 27, na véspera de estes celebrarem uma cimeira por videoconferência para começar a negociar as propostas da Comissão de um Fundo de Recuperação e do próximo orçamento plurianual para 2021-2027, os líderes do Partido Popular Europeu, Socialistas, Renovar a Europa (Liberais), Verdes e Esquerda Unitária exortam o Conselho a alcançar um compromisso ambicioso ainda antes das férias de verão, sustentando que este é também "um teste de confiança popular".

"A última crise deixou um travo amargo na boca de muitos dos nossos cidadãos. Os nossos eleitores dizem-nos que as respostas coletivas que por vezes encontrámos corroeram a confiança na nossa capacidade de agir em conjunto. Desta vez, temos de acertar", avisam.