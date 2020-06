Actualidade

O Iraque pediu hoje a Ancara para retirar as suas tropas do território iraquiano e acabar com os "atos de provocação", depois do destacamento de forças turcas para o norte do país numa operação contra os rebeldes curdos da Turquia.

O embaixador da Turquia em Bagdad, Fatih Yildiz, foi novamente convocado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e recebeu uma carta de protesto com "as expressões mais fortes", segundo um comunicado do ministério iraquiano.

Na terça-feira, a Turquia destacou forças especiais para regiões do Curdistão iraquiano (norte) no quadro de uma rara operação terrestre e aérea designada "Garras de tigre" contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, formação turca separatista curda) que dispõe de bases de retaguarda nas zonas montanhosas da zona.