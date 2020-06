Covid-19

A Amnistia Internacional (AI) instou hoje as autoridades do Egito a pararem com a intimidação e o assédio aos profissionais de saúde que criticam a resposta do governo egípcio à pandemia do novo coronavírus.

Desde que a pandemia atingiu o país, os profissionais de saúde egípcios têm denunciado, entre outras carências, uma escassez de equipamentos de proteção individual, de testes de rastreio e de camas hospitalares, incluindo para os médicos e os enfermeiros que estão na linha da frente do combate ao novo vírus.

"Em vez de proteger os profissionais de saúde da linha da frente, abordando as suas preocupações legítimas em relação à segurança e aos meios de subsistência, as autoridades egípcias estão a lidar com a crise da (doença) covid-19 com as suas habituais manobras repressivas", denunciou a AI num comunicado.