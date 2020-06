Actualidade

O Plano Nacional das Artes (PNA) chegou a mais de 20 mil alunos de 49 municípios, no primeiro ano de atividade, com a participação de 60 artistas e associações culturais, de acordo com o balanço hoje divulgado.

Iniciativa conjunta dos ministérios da Cultura e da Educação, o PNA chegou, através do programa "Indisciplinar a Escola", a mais de 20 mil alunos, 400 professores, de 65 agrupamentos, em 16 distritos do continente e nas regiões autónomas, envolvendo 49 municípios, contabiliza o balanço oficial.

Divulgado pelo Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais do Ministério da Cultura, o documento avança que, para o próximo ano letivo 2020/21, e até ao momento, mais 38 agrupamentos escolares já manifestaram interesse em juntar-se ao "Indisciplinar a Escola".