Actualidade

Espanha, França, Reino Unido e Itália responderam hoje à retirada dos Estados Unidos da mesa de negociações da OCDE para estabelecer um imposto internacional para as grandes empresas digitais, reafirmando a vontade de impor rapidamente uma taxa a estas empresas.

O ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, explicou hoje, numa entrevista à "France Inter", que estes quatro países europeus responderam imediatamente à mensagem do Secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, na qual afirmou que "não querem continuar as negociações na OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico] sobre a tributação digital".

Nesta resposta, Madrid, Paris, Londres e Roma confirmam que querem "uma tributação justa dos gigantes digitais na OCDE o mais rapidamente possível".