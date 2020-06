Covid-19

O Governo espanhol atribuiu 4.262 milhões de euros para impulsionar a recuperação do turismo, que foi um dos setores mais afetados pela pandemia de covid-19 no país, anunciou hoje o primeiro-ministro.

Pedro Sánchez fez o anúncio do Plano de Promoção do Setor do Turismo numa cerimónia em Madrid, em que também estiveram seis ministros e representantes de sindicatos, associações patronais e outros serviços públicos e organismos setoriais.

Do montante total anunciado, 3.360 milhões de euros destinam-se a medidas para reativar o setor e 859 milhões para a melhoria da competitividade.