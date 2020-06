Actualidade

A pandemia de covid-19 provocou a "pior situação imaginável para a violência familiar", afirmam as Nações Unidas, que notam sinais contraditórios quanto à violência sobre crianças, mas duvidam que tenha diminuído durante o confinamento.

"Considera-se improvável que os números reais de abuso infantil tenham diminuído, uma vez que investigação existente mostra que o fenómeno aumenta durante emergências de saúde pública", refere-se no relatório global sobre prevenção da violência sobre crianças, da responsabilidade de várias agências da ONU, incluindo a Organização Mundial de Saúde, a Unicef e a Unesco.

Baseando-se no que os meios de comunicação mundiais foram relatando, há sinais contraditórios: pelo menos na China, França, Índia e África do Sul, o confinamento devido à covid-19 "coincidiu com aumentos substanciais" nas chamadas para as linhas de apoio dedicadas à violência infantil.