Actualidade

O regulamento para as candidaturas à linha de apoio à edição livreira no Brasil está já definido e em vigor, de acordo com um despacho do Governo publicado hoje em Diário da República.

A Linha de Apoio à Edição no Brasil (LAEB) tem como objetivo promover a edição naquele país de obras portuguesas, de autores dos países africanos de língua portuguesa e de Timor, através de apoios financeiros, abrangendo ensaio literário, ficção, poesia, teatro e literatura infantojuvenil.

O objetivo desta medida é estimular o conhecimento e a divulgação no Brasil da literatura portuguesa, sendo os apoios do Estado dirigidos às editoras brasileiras que publiquem essas obras.