Covid-19

Os empresários da ilha Terceira estimaram hoje perdas de milhares de euros com o cancelamento das festas Sanjoaninas, consideradas as maiores festas profanas dos Açores e que se iniciavam esta sexta-feira, em Angra do Heroísmo.

"Todo o mês de junho era um mês que vivia muito às custas das festas de São João, em Angra [do Heroísmo]. Não temos propriamente uma estimativa do impacto, mas estamos a falar de umas centenas de milhares de euros, para milhões", avançou hoje em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH), Rodrigo Rodrigues.