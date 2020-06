Covid-19

A Associação Nacional de Grupos de Forcados (ANGF) marcou hoje para o dia 27 deste mês uma ação de protesto, em vários pontos do país, contra as políticas do Governo para a tauromaquia, na sequência da covid-19.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ANGF anuncia que a iniciativa de protesto "marcha taurina" vai decorrer, "pelo menos", em 20 localidades de Portugal continental e nos Açores, no dia 27 deste mês, pelas 10:00.

Os protestos vão decorrer, na grande maioria, junto às praças de touros de Lisboa, Alcochete, Alenquer, Chamusca, Moita do Ribatejo, Portalegre, Montijo, Azambuja, Arruda dos Vinhos, Vila Franca de Xira, Beja, Caldas da Rainha, Coruche, Évora, Montemor-o-Novo, Moura, Samora Correia, Santarém, Tomar e na Ilha Terceira, nos Açores.