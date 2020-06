Actualidade

Faro vai ter um centro de alojamento de emergência com capacidade para acolher até 49 pessoas em situação de precariedade, naquele que será o primeiro equipamento do género no Algarve, foi hoje anunciado.

O centro, que vai ser instalado num edifício cedido pelo Ministério da Agricultura, em Braciais, na periferia de Faro, vai ter 30 lugares para alojamento de emergência, 20 dos quais destinados a alojamento temporário, por um período de três meses, e uma capacidade total máxima para alojar 49 pessoas.

Em conferência de imprensa, o presidente do Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS), entidade responsável pelo projeto, adiantou que a estrutura visa acolher "pessoas e famílias em situação de precariedade", nomeadamente, em situação de sem-abrigo, desemprego, alvo de despejos ou com perdas de rendimento.