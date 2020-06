Covid-19

O Bangladesh ultrapassou os 100.000 casos de infetados com covid-19 e as 1.300 mortes, anunciaram hoje as autoridades, que decidiram dar prioridade aos tratamentos domiciliares para evitar a saturação dos hospitais.

Nas últimas 24 horas, o país registou 3.803 novos casos de coronavírus, elevando o número total de vítimas para 102.292, informou a vice-diretora geral do Serviço de Saúde, Nasima Sultana, no boletim diário sobre a situação da pandemia.

Além disso, entre quarta-feira e hoje morreram 38 pessoas, totalizando 1.343 mortes relacionadas com a pandemia.