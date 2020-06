Actualidade

A GNR "desmantelou" hoje uma rede que se dedicava à prática do crime de burla através da plataforma tecnológica 'MB Way', numa operação em que deteve nove homens e constituiu arguidos outros 16, em Campo Maior (Portalegre).

Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da GNR explica que realizou hoje "uma grande operação", envolvendo cerca de 250 militares de várias especialidades, que permitiu "desmantelar" a rede e que os suspeitos têm entre 17 e 56 anos.

A operação decorreu na sequência de uma investigação, desenvolvida há cerca de seis meses, pelo crime de burla, praticado, designadamente, através de um esquema de utilização ilegal da plataforma 'MB Way', "em que os suspeitos ludibriavam as vítimas, oriundas de vários pontos do país, levando-as a enviar-lhes dinheiro através da aplicação e a obter valores pecuniários que não lhes eram devidos", lê-se no comunicado.