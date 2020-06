Incêndios

O Bloco de Esquerda questionou o Governo sobre a recuperação económica e ecológica das áreas ardidas no norte do distrito de Leiria, em 2017, considerando que as medidas então aplicadas foram insuficientes.

"Passados três anos, é fácil constatar que as medidas tomadas foram claramente insuficientes e hoje todo este território e as suas populações encontram-se em dificuldades inéditas", afirma o grupo parlamentar do BE, numa interpelação escrita ao ministro Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, hoje divulgada.

Na sequência de "recentes visitas às áreas ardidas e através do contacto direto com a população e com responsáveis autárquicos", o partido verificou "os poucos avanços realizados e o muito trabalho que está por fazer, no sentido de recuperar a floresta, mas também as atividades económicas locais".