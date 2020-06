Brexit

O Parlamento Europeu considerou hoje "inaceitável" a posição do Reino Unido nas discussões sobre o futuro comercial com a União Europeia (UE), por apenas concordar com algumas políticas, e manifestou "forte apoio" ao negociador comunitário, Michel Barnier.

Numa resolução hoje aprovada - com 572 votos a favor, 34 contra e 91 abstenções -, no âmbito da sessão plenária em Bruxelas, o Parlamento Europeu faz um balanço das negociações entre a UE e o Reino Unido com vista a uma nova parceria, até agora sem progressos.

No documento, os eurodeputados frisam ser "inaceitável" que o Reino Unido faça uma escolha seletiva de algumas políticas e exerça pressão para ter acesso ao mercado único após o 'Brexit', manifestando preocupação com a insistência do Governo britânico em limitar as negociações.