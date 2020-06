Actualidade

Um terramoto de magnitude 7,4 abanou hoje as ilhas de Kermadec, um arquipélago da Nova Zelândia no Oceano Pacífico, sem que as autoridades tenham relatado qualquer dano material ou emitido um alerta de tsunami por enquanto.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que vigia a atividade sísmica em todo o mundo, situou o sismo a 10 quilómetros de profundidade do nível do mar e a 684 quilómetros a nordeste de Opotoki, a cidade mais próxima, localizada na Ilha Norte da Nova Zelândia.

As Kermadec, situadas entre a Nova Zelândia e Tonga, estão desabitadas, com a única exceção do pessoal da base permanente instalada na ilha de Raoul, que possui uma estação meteorológica e de rádio.