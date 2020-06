Actualidade

A partir de hoje estão definidas as regras para as candidaturas a apoio financeiro para a publicação de obras de ilustração e banda desenhada de autores portugueses no estrangeiro, segundo um despacho publicado em Diário da República.

A Linha de Apoio à Ilustração e Banda Desenhada (LAIBD) é um incentivo financeiro que tem como objetivo divulgar no estrangeiro a produção portuguesa nas áreas da ilustração e banda desenhada, contribuir para angariar novos públicos e novos mercados para autores e editores, estimular a criação e valorizar o trabalho dos autores.

Podem candidatar-se todas as editoras que publiquem obras ilustradas e de banda desenhada de autores portugueses, destinadas aos mercados e públicos no estrangeiro.