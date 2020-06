Covid-19

Quase 500 profissionais de saúde contaminados com covid-19 morreram na Rússia desde o início da pandemia, número significativamente maior do que num relatório precedente, indicou hoje a chefe da Agência Federal Russa de Vigilância Médica.

"Perdemos, infelizmente, 489 pessoas ligadas à área da saúde", disse a responsável da Roszdravnadzor, Alla Samoilova, durante uma conferência de imprensa em Moscovo.

No fim de maio, o Ministério da Saúde russo indicou que 101 membros do pessoal médico morreram por infeção do novo coronavírus.