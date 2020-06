Actualidade

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido de oposição, acusou hoje as Forças de Defesa e Segurança de perseguirem os seus membros em Sofala, violando o acordo de paz assinado em agosto do ano passado.

"Todos aqueles que se identificam com a Renamo, a população, assim como os antigos guerrilheiros, sofrem perseguições", declarou André Magibire, secretário-geral da Renamo, durante uma reunião com quadros do partido em Sofala, centro de Moçambique.

A Polícia da República de Moçambique em Sofala demarca-se das acusações, considerando-as infundadas.