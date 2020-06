Actualidade

As candidaturas para as linhas de apoio à criação em residência, à coprodução de espetáculos de artes cénicas e à programação de festivais e espaços cénicos estão abertas até 15 de outubro, anunciou hoje a Direção-Geral das Artes (DGArtes).

"Encontram-se abertas as candidaturas às três Linhas de Apoio Ibercena 2020/2021, aprovadas na XXVIII Reunião do Conselho Intergovernamental do Ibercena", anunciou aquele organismo em comunicado.

De acordo com o regulamento das candidaturas, a decorrer de 15 de junho e 15 de outubro, os interessados deverão inscrever-se na plataforma digital disponível no site do Ibercena e preencher o formulário correspondente à linha de apoio pretendida.