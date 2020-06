Actualidade

A Câmara Municipal de Évora pediu hoje esclarecimentos à Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo sobre o atraso na adjudicação do concurso do Hospital Central do Alentejo, que vai ser construído nesta cidade alentejana.

A adjudicação "é absolutamente essencial, porque, para se iniciar a obra, tem que se adjudicar" e "a informação que temos é que o processo já está concluído há semanas", disse à agência Lusa o presidente do município, Carlos Pinto de Sá.

E, se o processo relativo ao concurso para selecionar a empresa que vai efetuar as obras "já está concluído há semanas, não percebemos porque é que ainda não foi feita a adjudicação" da empreitada, frisou.