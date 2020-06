Actualidade

O financiamento da participação do Estado moçambicano no consórcio da Área 1 de exploração de gás natural do país "está assegurado", disse hoje o presidente do Instituto Nacional do Petróleo (INP), Carlos Zacarias.

"Cada investidor tem de ter um capital mínimo para entrar no projeto" e no caso da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), os parceiros aceitaram uma garantia do Estado moçambicano no valor de 2,25 mil milhões de dólares (2 mil milhões de euros), válida por cinco anos.

Depois dessa parcela, há 15 mil milhões de dólares (13,3 mil milhões de euros) de financiamento bancário, recentemente aprovado e em que há "uma componente" que cabe à ENH, que, tal como os restantes participantes no consórcio, assume a dívida.