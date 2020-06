Actualidade

A Corticeira Amorim comprou os restantes 30% da sueca Elfverson por 1,92 milhões de euros, depois de em 2018 já ter adquirido 70% da empresa que produz tops de madeira para rolhas capsuladas, foi hoje comunicado ao mercado.

"A Corticeira Amorim, através da sua participada Amorim Bartop - Investimentos e Participações [...] adquiriu 30% da sociedade Elfverson & Co AB, com sede em Paryd, Suécia", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em 2018, a corticeira já tinha comprado 70% da empresa por 5,5 milhões de euros.