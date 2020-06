Actualidade

O número de participações ao Provedor de Justiça continua a crescer, com mais de 51 mil em 2019, que deram origem a quase 10 mil queixas, maioritariamente relacionadas com a Segurança Social, em matérias como pensões e contribuições.

Os dados constam do Relatório à Assembleia da República 2019, o relatório de atividade anual do Provedor de Justiça, hoje entregue no parlamento pela Provedora Maria Lúcia Amaral, com indicadores de atividade que voltam a ser "os mais elevados da história deste órgão independente do Estado".

De acordo com o comunicado de imprensa, as 51.313 solicitações que chegaram ao Provedor de Justiça em 2019 representam um aumento de 6,6% face a 2018 e deram origem a 9.823 procedimentos por queixa, mais 5% do que em 2018.