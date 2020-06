Actualidade

A Provedoria de Justiça recebeu 356 queixas sobre execuções fiscais em 2019, mais 12 do que em 2018, e a maior parte (68%) referem-se a processos instruídos pela Segurança Social, segundo o Relatório de Atividades deste órgão do Estado.

As execuções fiscais, de acordo com os dados do relatório, correspondem a mais de um terço do total de 966 queixas no âmbito da fiscalidade que os contribuintes fizeram chegar ao gabinete da provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, ao longo do ano passado.

No âmbito das execuções fiscais, ainda que o relatório assinale que a subida do número de casos face a 2018 seja "pouco expressiva", a percentagem de queixas que visam a atuação da Segurança Social aumentou, passando de 64% em 2018 para 68% no ano passado.