Covid-19

Cabo Verde não vai obrigar à apresentação de testes antecipados à covid-19 para quem chega do exterior ou nos voos domésticos, cuja interdição das ligações aéreas termina em 30 de junho, segundo determinação do Governo.

"Para além da pouca eficácia dos testes para efeitos de viagens, os custos relacionados com o planeamento, a organização e a efetivação das viagens impostos aos passageiros seriam fortemente inibidores da mobilidade e da circulação entre as ilhas e nas relações com o exterior", refere uma resolução do Conselho de Ministros, publicada hoje, sobre o plano de desconfinamento do arquipélago.

O Governo sustenta a decisão com o posicionamento de diferentes organismos internacionais ligados à aviação civil, que "não recomendam a realização de testes à covid-19 como medida prévia à realização de viagem", face à "imprevisibilidade" e ao "rácio' de 'falsos positivos/negativos dos mesmos".