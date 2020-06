Actualidade

Mais de 200 pessoas, entre utentes e profissionais de saúde, concentraram-se hoje na Praça da República, em Coimbra, em defesa do Hospital dos Covões.

A concentração, promovida pelo Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos (MUSP), contou com uma tribuna pública, onde falaram utentes, movimentos, delegados sindicais, entre outros, expressando todos preocupação com o futuro do Hospital dos Covões, unidade que faz parte do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

"Senhor [Fernando] Regateiro [presidente do Conselho de Administração dos CHUC], o que é uma questão técnica?", perguntava Augusto Figueiredo, utente dos Covões, num cartaz que empunhava durante a concentração, aludindo às justificações dadas pelo CHUC para a passagem da urgência para o nível básico naquele hospital.