O Sindicato dos Jogadores (SJPF) não foi contactado pelas futebolistas que lançaram hoje o movimento 'Futebol Sem Género', mas está "solidário e disponível" para as apoiar nas suas reivindicações, revelou o presidente do organismo.

Contactado pela agência Lusa, Joaquim Evangelista considerou "estranho" que as jogadoras não tenham solicitado apoio ao organismo a que preside e que a questão esteja a ser colocada "nestes termos" quando ainda existe "todo um percurso a fazer" na defesa dos interesses e desenvolvimento do futebol feminino, mas disse compreender "o sentimento de injustiça das jogadoras ao serem confrontadas com esta limitação".

"Para muitas das jogadoras, a reivindicação ainda é terem um contrato, que a maioria não tem", disse Joaquim Evangelista, explicando que, no que diz respeito ao futebol feminino em Portugal, ainda se está "na fase de assegurar direitos fundamentais", como um "salário, gravidez, férias, entre outros".