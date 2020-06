Actualidade

O Município de Pombal vai lançar o novo guia turístico em formato de bolso, que convida a uma viagem com cinco sentidos à natureza e gastronomia do concelho.

"Envolver pelas suas paisagens e mergulhar nas suas tradições" e "apreciar os sabores da gastronomia e a simpatia das suas gentes", numa "viagem com cinco sentidos", são algumas das mensagens que o guia turístico apresenta, para convidar os turistas a visitar aquele concelho do distrito de Leiria, refere uma nota de imprensa do Município enviada à agência Lusa.

O novo guia turístico, que concilia, numa versão mais completa, a informação até agora disponibilizada através de várias pequenas publicações, é o primeiro em formato de "bolso", acrescenta o comunicado.