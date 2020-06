Actualidade

O músico norte-americano Bob Dylan edita na sexta-feira "Rough and Rowdy Ways", um novo álbum de originais, o primeiro desde que foi distinguido com o Nobel da Literatura em 2016.

"Rough and Rowdy Ways", que a revista Rolling Stone resumiu como "um clássico absoluto" apresenta dez novas canções que cobrem o "complexo território" habitual de Bob Dylan, que inclui humor, blues, reflexões sobre a passagem do tempo, ardor patriótico, enumerou o jornal New York Times.

Este é o 39.º álbum da discografia do músico de 79 anos, mas é também o primeiro com temas inéditos em oito anos, desde que lançou "Tempest", em 2012, e foi distinguido com o Prémio Nobel da Literatura, quatro anos mais tarde.