Actualidade

Portugal é o segundo país europeu com maior tempo médio passado por recluso nas prisões, com cerca de 32 meses, valor quatro vezes superior à média europeia (8), e nas cadeias faltam guardas, médicos, técnicos e funcionários.

Esta situação consta do relatório hoje entregue no parlamento pela Provedora de Justiça enquanto Mecanismo Nacional de Prevenção (MNP) em articulação com a Convenção contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes.

Segundo o relatório da atividade desenvolvida pelo MNP, Portugal "continua com um número de presos por 100.000 habitantes elevado", pois a média europeia está em 106,1 reclusos por 100.000 habitantes e Portugal tem 125,2.