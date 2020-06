Incêndios

O processo de indemnização aos feridos graves nos grandes incêndios de 2017 está praticamente terminado, estando apenas pendente um dos 75 casos, adiantou a Provedora de Justiça, que refere que as indemnizações rondam cerca de 11 milhões de euros.

"O processo relativo às indemnizações devidas aos feridos graves dos incêndios, iniciado em março de 2018, está também praticamente terminado. Foram admitidos e remetidos para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses 187 pedidos de indemnização, que qualificou como 'ferido grave' 75 pessoas, faltando, no momento em que é apresentado este Relatório, complementar a proposta de indemnização num único caso (que já recebeu indemnização intercalar)", adianta um comunicado da Provedora de Justiça.

O relatório de atividade anual da Provedor de Justiça, foi hoje entregue no parlamento pela Provedora Maria Lúcia Amaral e no comunicado de imprensa dá-se conta da conclusão do processo indemnizatório, uma competência extraordinária atribuída à Provedora de Justiça pelo Conselho de Ministros e que foi tratada com maior detalhe no relatório anterior.