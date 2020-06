Actualidade

O Ministério da Agricultura vai abrir uma linha de crédito bonificada no valor de 20 milhões de euros para apoiar os prejuízos causados pelas intempéries que no final de maio afetaram as regiões Norte e Centro, foi hoje anunciado.

"O Ministério da Agricultura avaliou no terreno os efeitos provocados pelas mais recentes intempéries que afetaram as regiões Norte e Centro. Nesse sentido, [...] vai abrir uma linha de crédito bonificada no valor de 20 milhões de euros", anunciou, em comunicado, o Governo.

Em causa está uma tempestade de chuva, granizo e vento, que atingiu sobretudo, o Fundão, a Covilhã, Belmonte e Penamacor, no distrito de Castelo Branco, que dizimaram as culturas de primavera/verão deste ano, nomeadamente os pomares (cereja, pêssego, pereira, macieira, ameixeira, damasqueiro, figueiras) olival, vinha e hortas. As culturas de outono/inverno, como aveia, azevém, trigo e feno, e os cereais de primavera/verão (milho e sorgo) foram também afetados.