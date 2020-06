Actualidade

Os Espaços Equiparados a Centros de Instalação Temporária (EECIT) de Lisboa, Porto e Faro que acolhem imigrantes ilegais revelam-se "desadequados para permanências que vão além de poucos dias", indica um relatório da Provedora de Justiça hoje divulgado.

Trata-se do relatório da Provedora no âmbito do protocolo com a Convenção contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, referente a 2019, e que aborda a situação do sistema prisional, dos centros de instalação temporária e dos centros educativos, onde os riscos de violação dos direitos humanos são mais elevados.

O relatório nota, à partida, que em Portugal existe apenas um Centro de Instalação Temporária (CIT) para detenção de migrantes, situado numa quinta no Porto, a Unidade Habitacional de Santo António (UHSA) e que, depois, existem EECIT, todos eles alojados nas zonas internacionais dos aeroportos.