A Provedora de Justiça recusa que mais de um terço dos recursos da instituição estejam concentrados em tratar matérias relativas à Segurança Social, por tudo o que obriga a deixar por fazer, e defende reformas na orgânica da instituição.

Nas palavras da Provedora Maria Lúcia Amaral, na introdução ao Relatório à Assembleia da República 2019, hoje entregue no parlamento, os números são "particularmente expressivos" e reveladores de um "desequilíbrio que não pode deixar de ser corrigido" no que diz respeito à Segurança Social.

"A hegemonia numérica de queixas sobre a matéria do (mau) funcionamento dos serviços da segurança social atingiu durante o ano de 2019 proporções tais que não pode ter a fundamentá-la nenhuma justificação razoável. As estatísticas falam por si. O tema singular e específico da segurança social, e do mau funcionamento da administração do seu sistema, foi objeto de 36% do total das queixas recebidas pelos serviços", refere Maria Lúcia Amaral.